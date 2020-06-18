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Факты / Украина

График работы банков на День Конституции

График работы банков на День Конституции формируется на данных, которые Национальный банк Украины опубликовал в начале 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В 2020 году украинские банки будут работать, опираясь на график праздничных и выходных дней в Украине.

День Конституции Украины отмечают ежегодно 28 июня.

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Согласно распоряжению Кабинета министров День Конституции – это государственный праздник, который должен быть выходным. В 2020 году он приходится на воскресенье, поэтому выходным будет и понедельник, 29 июня.

Поэтому украинские банки будут выходными с 27 по 29 июня.

График работы банков на День Конституции

День Конституции Украины

День Конституции Украины Верховная Рада приняла 28 июня 1996 года. Это был один из важных шагов в обеспечении прав человека и гражданина, что в дальнейшем повысило международный авторитет Украины на мировой арене.

К слову, День Конституции Украины – это единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции.

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