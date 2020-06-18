Карантин в Украине: что проходит 18 июня (КАРТА)

В Украине по состоянию на 18 июня уже зафиксировали 34 063 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки количество больных увеличилось на 829 человека.

В результате инфицирования Covid-19 умерли 966 человек, за сутки – 23. Излечиться удалось 14 943 людям, за сутки — 504.

Среди больных также 5 650 медиков, из которых 3 400 поправились.

На амбулаторном лечении находятся 23 844 больных, были госпитализированы — 9 400, к аппарату ИВЛ подключены 327 пациентов.

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Таким образом в Украине 17 650 активных больных коронавирусом, а это превышает показатель Минздрава – 40 активных случаев Covid-19 на 100 тыс. населения.

Получается, что Украина попадает в красную зону, так как сейчас этот показатель составляет 40,3.

Однако официального заявления властей по этому поводу еще не было.

Однако во время брифинга 18 июня главный санитарный врач Виктор Ляшко таки заявил, что в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией вернут жесткие ограничения с 22 июня. Закрывать всю страну на строгий карантин пока не будут.

По состоянию на утро 18 июня коронавирус в Киеве обнаружено еще у 58 человек. Общее количество заболевших возросло до 4 084.

Очевидно, что большинство украинцев все-таки забыли, что в стране до сих пор действует карантин.

В Киевском метрополитене попытки работников заставить людей надеть маску работают, впрочем ненадолго. Каждый третий носит маску неправильно — она ​​не закрывает нос, или же находится на подбородке. Впрочем, правоохранители отчасти ничего с этим поделать не могут.

Адаптивный карантин

Это ряд ограничений, которые будут применяться из-за вспышек коронавируса не на территории всей страны, а именно в отдельных регионах, где они были зафиксированы.

Адаптивный карантин — правительственный план, который начал действовать с 11 мая. Сейчас Украина на четвертом этапе снятия карантина.