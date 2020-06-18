Карантин в Украине — какие регионы готовы к послаблению и где будет ужесточение

Карантин в Украине смог сдержать активное распространение коронавируса, но его ослабление должно быть постепенным и взвешенным.

Таковы результаты проекта по моделированию ситуации с Covid-19, который совместно провели Минздрав и Киевская школа экономики.

Согласно проекту, существует четыре сценария дальнейшего развертывания ситуации: зеленый, желто-зеленый, желтый и черный.

Как сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, Украина идет по желтому сценарию.

Факты ICTV решили разобраться, когда ожидать пика заболеваемости Covid-19 в Украине и какой будет ситуация после отмены карантина.

Карантин в регионах

17 мая во время брифинга Минздрава были озвучены возможные варианты дальнейшего ослабления карантина в областях.

Так, все регионы были разделены на три категории:

Готовы к ослаблению (9 областей) — Запорожская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и город Киев.

Не готовы к ослаблению (10 областей) — Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская.

Имеют проблемы со статистикой заболеваемости (5 областей) — Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская и Одесская.

Области первой категории имеют умеренную динамику распространения Covid-19, поэтому Минздрав может рекомендовать продление адаптивного карантина.

В областях второй категории Минздрав фиксирует высокую динамику распространения Covid-19, поэтому рекомендует возвращение всех ограничительных мер.

Области третьей категории имеют серьезные проблемы с тестированием на Covid-19: Минздрав рекомендует увеличить количество ПЦР-тестов и предоставить обновленные статистические данные.

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Пик заболеваемости

Сценарии были разработаны с учетом того, что украинцы соблюдать правила адаптивного карантина.

Зеленый сценарий

Смертность — до 1 тыс. человек.

По состоянию на 17 июня от коронавируса в Украине умерло уже 966 человек, поэтому рассчитывать на сезонность не стоит.

Желто-зеленый сценарий

Смертность — до 2,5 тыс. человек.

Вариант возможен только при строгом соблюдении карантинных рекомендаций всеми гражданами и бизнесами. Однако пренебрежение правилами ежедневно повышает статистику заболеваемости в Украине.

Желтый сценарий

Смертность — до 4 тыс. человек.

Как утверждает Виктор Ляшко, именно столько летальных случаев от коронавируса зарегистрируют до конца года. Если люди будут пользоваться масками, соблюдать дистанцирование и мыть руки — есть большие шансы перейти к желто-зеленому, более умеренного варианту.

Черный сценарий

Смертность — до 7 тыс. человек.

Вариант возможен при полной отмене всех ограничительных мер во всех регионах Украины.

Какой была бы ситуация без карантина?

Если динамика распространения Covid-19 пойдет по желтому сценарию, высока вероятность того, что с 22 июня карантин будет возобновлен в большинстве областей.

Пренебрежение правилами карантина, восстановление привычной жизни в условиях пандемии вполне может привести к худшему, черному сценарию.

Согласно расчетам, до конца 2020 года смертность от коронавируса в Украине составляла бы до 145 тыс. человек в расчете на 1 тыс. ежедневно, если бы вовремя не ввели карантин.

Такие цифры вполне реальны, что доказывает статистика Италии и Испании в конце марта 2020 года.

В Украине произошел бы коллапс в системе здравоохранения, что, в свою очередь, увеличило бы показатели смертности и от других заболеваний.

Однако, с другой стороны, усиление мер безопасности и ответственное отношение к здоровью позволит быстрее выровнять статистику, выйти на желто-зеленый, более позитивный сценарий и встретить конец лета без карантина.

Наташа Тарчевская