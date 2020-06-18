По состоянию на 18 июня в Киеве зафиксировали 4 084 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, за сутки — 58 новых.
За последние сутки одни пациент умер.
За сутки заболели:
- 25 женщин в возрасте от 24 до 79 лет;
- 28 мужчин в возрасте от 19 до 95 лет;
- 3 девочки, которым 5, 7 и 12 лет и 2 мальчика возрастом 2 и 7 лет.
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В больницы города госпитализировали 10 пациентов.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Печерский район — 488 больных;
- Шевченковский район — 311 больных;
- Соломенский район — 382 больных;
- Днепровский район — 415 больных;
- Святошинский район — 339 больных;
- Деснянский район — 480 больных;
- Подольский район — 287 больных;
- Голосеевский район — 315 больных;
- Оболонский район — 339 больных;
- Дарницкий район — 728 больных.
Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.
Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать руками лицо;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.
Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине 18 июня подтвердили у 34 063 человек, за сутки заболели еще 829 пациентов. Этот показатель стал новым антирекордом в Украине.
Несколько дней суточная статистика колебалась от 600 до 700 больных.
В то же время выздоровели за сутки 504 пациента, а в целом — 14 943.