По состоянию на 18 июня в Киеве зафиксировали 4 084 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, за сутки — 58 новых.

За последние сутки одни пациент умер.

За сутки заболели:

25 женщин в возрасте от 24 до 79 лет;

28 мужчин в возрасте от 19 до 95 лет;

3 девочки, которым 5, 7 и 12 лет и 2 мальчика возрастом 2 и 7 лет.

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В больницы города госпитализировали 10 пациентов.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Печерский район — 488 больных;

Шевченковский район — 311 больных;

Соломенский район — 382 больных;

Днепровский район — 415 больных;

Святошинский район — 339 больных;

Деснянский район — 480 больных;

Подольский район — 287 больных;

Голосеевский район — 315 больных;

Оболонский район — 339 больных;

Дарницкий район — 728 больных.

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине 18 июня подтвердили у 34 063 человек, за сутки заболели еще 829 пациентов. Этот показатель стал новым антирекордом в Украине.

Несколько дней суточная статистика колебалась от 600 до 700 больных.

В то же время выздоровели за сутки 504 пациента, а в целом — 14 943.