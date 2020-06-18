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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 18 июня в Киеве зафиксировали 4 084 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, за сутки — 58 новых.

За последние сутки одни пациент умер.

За сутки заболели:

  • 25 женщин в возрасте от 24 до 79 лет;
  • 28 мужчин в возрасте от 19 до 95 лет;
  • 3 девочки, которым 5, 7 и 12 лет и 2 мальчика возрастом 2 и 7 лет.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения

В больницы города госпитализировали 10 пациентов.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Печерский район — 488 больных;
  • Шевченковский район — 311 больных;
  • Соломенский район — 382 больных;
  • Днепровский район — 415 больных;
  • Святошинский район — 339 больных;
  • Деснянский район — 480 больных;
  • Подольский район — 287 больных;
  • Голосеевский район — 315 больных;
  • Оболонский район — 339 больных;
  • Дарницкий район — 728 больных.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать руками лицо;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине 18 июня подтвердили у 34 063 человек, за сутки заболели еще 829 пациентов. Этот показатель стал новым антирекордом в Украине.

Несколько дней суточная статистика колебалась от 600 до 700 больных.

В то же время выздоровели за сутки 504 пациента, а в целом — 14 943.

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