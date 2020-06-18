Елена Зеленская продолжает лечиться от коронавируса, который у нее диагностировали на прошлой неделе, в стационаре киевской больницы.

Сейчас состояние ее здоровья стабильное и соответствует течению пневмонии средней степени тяжести.

— Дыхательная недостаточность — ноль, в дотации кислорода Елена Зеленская не нуждается, — говорится в сообщении Офиса президента.

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Елена Зеленская проходит антибактериальную терапию. Она находится на изоляции под наблюдением врачей.

Президент Украины Владимир Зеленский и дети пары пройдут повторный тест на коронавирус завтра, 19 июня.

На прошлой неделе ПЦР-обследование подтвердило у первой леди Елены Зеленской коронавирус.

Первой леди установили диагноз — двусторонняя полисегментарная пневмония.

Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве.