Мы должны готовить клиники – Голубовская о ситуации с Covid-19 в Украине

Украина должна готовить клиники, чтобы иметь возможность принимать больных коронавирусом, поскольку неизвестно что ждет впереди.

Об этом заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире одного из телеканалов.

— Коронавирус абсолютно непредсказуемый, мы ничего о нем не знаем. На сегодняшний день, я лично считаю, что мы должны готовить клиники. Мы должны готовиться, потому что неизвестно, какое нас ждет лето, а еще больше неизвестно, какая нас ждет осень, — сказал он.

Голубовская отметила плохие условия для работы медрабоников.

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По ее словам, количество новых случаев увеличивается по нескольким факторам. В частности, из-за того, что сейчас еще “доходят” тесты 10-дневной давности, а также из-за несоблюдения карантинных ограничений.

Количество больных Covid-19 продолжает расти по всей стране последние две недели. По состоянию на 18 июня коронавирус обнаружили у 34 063 человек.

Сегодня в Украине был установлен новый антирекорд по количеству больных за сутки — 829 человека.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в регионы со сложной эпидситуацией вернут жесткие ограничения с 22 июня.