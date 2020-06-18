В Киеве на Воздухофлотском путепроводе и под ним частично ограничат движение с 08.00 19 июня. Также будет ограничено движение под путепроводом на одну полосу в сторону Святошино.

Такие ограничения будут длиться до 19 июля.

В Киевавтодоре объяснили, что ограничить движение вынуждены из-за противоаварийных работ.

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А вот строительные работы моста на Троещину тянутся уже не месяц и не два, а 27 лет. Хотя мэр Киева Виталий Кличко 10 июня заявил, что откроет первую очередь моста до октября.

Однако вокруг этого долгостроя сложилась непростая ситуация. Ведь мост не имеет нормального выхода на левом берегу, а на Русановских садах идет “война” между строителями и дачниками.

Поэтому не исключено, что жителям Троещины снова придется ждать нормального сообщения.