Из-за коронавируса во Львове умер начальник военного госпиталя города Иван Гайда.

Covid-19 вызвал у него осложнения во время лечения, написал на Facebook городской председатель Львова Андрей Садовый.

— Преданный врач, который спас немало жизней наших военных, — написал он.

Руководителю было 58 лет.

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Он — заслуженный работник здравоохранения Украины, был награжден орденом Даниила Галицкого.

Это шестая жертва коронавируса среди медицинских работников во Львовской области. Всего больных в области среди медиков — 609.

Вспышка коронавируса во Львове

Во Львовской области продлили карантин из-за увеличения случаев коронавируса во Львове.

Всего на Львовщине 3 227 инфицированных коронавирусом, из которых за последние сутки — 155.

106 человек умерло, 644 пациенты выздоровели.

Источник: Андрей Садовый