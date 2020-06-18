Из-за коронавируса во Львове умер начальник военного госпиталя города Иван Гайда.
Covid-19 вызвал у него осложнения во время лечения, написал на Facebook городской председатель Львова Андрей Садовый.
— Преданный врач, который спас немало жизней наших военных, — написал он.
Руководителю было 58 лет.
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Он — заслуженный работник здравоохранения Украины, был награжден орденом Даниила Галицкого.
Это шестая жертва коронавируса среди медицинских работников во Львовской области. Всего больных в области среди медиков — 609.
Вспышка коронавируса во Львове
Во Львовской области продлили карантин из-за увеличения случаев коронавируса во Львове.
Всего на Львовщине 3 227 инфицированных коронавирусом, из которых за последние сутки — 155.
106 человек умерло, 644 пациенты выздоровели.
Источник: Андрей Садовый