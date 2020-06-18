Ольга Белькова, которая была народным депутатом Верховной Рады от партии Батькивщина, досрочно сложила мандат.

За соответствующее решение проголосовали 343 депутата.

— Я абсолютно искренне и безоговорочно влюблена в парламентаризм. Украинский парламент не раз приходил на помощь своему народу. Поэтому для меня было чрезвычайной честью быть народным депутатом в течение трех созывов.

Ольга Белькова отметила, что пришла в парламент, чтобы писать законы для работников IT-сферы. Но те же самые айтишникы и другие люди пошли на Майдан, чтобы защищать свои мечты.

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Она также объяснила, что тогда вместе с другими политиками должна была обеспечивать их теплой обувью, вести переговоры с тогдашней коалицией и подчеркнула, что это тоже работа политика.

— Даже лучшие профессионалы должны проводить определенные перезагрузки. И время от времени сверить теоретические концепции с реалиями. Я хочу убедиться как профессионал, что написанное мной здесь, в этом зале, работает так, как задумано, там — в реальном секторе экономики. Так будет ответственно. Вот по этой причине я слагаю полномочия.

Ольга Белькова была депутатом Верховной Рады IX созыва. Также она занимала должность председателя подкомитета по вопросам банковской деятельности, монетарной стабильности, взаимодействия с Национальным банком комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.