Меру пресечения экс-президенту Украины и депутату Верховной Рады Украины Петру Порошенко 18 июня избирает Печерский райсуд Киева.

Петр Порошенко уже прибыл в зал суда. Перед зданием суда собралась акция в поддержку Порошенко.

Накануне генеральный прокурор Ирина Венедиктова предложила отложить заседание из-за смерти отца Порошенко, однако нардеп был против такого решения.

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Дело Порошенко

26 мая Петра Порошенко вызвало на допрос ГБР. Он фигурировал в деле о незаконной перевозке культурных ценностей через государственную границу в качестве свидетеля.

Порошенко не пришел на допрос. Зато в музее Ивана Гончара он открыл выставку картин. Эти 43 картины известных художников и вызвали в ГБР претензии.

Сотрудники бюро заблокировали вход в кабинет директора. Накануне сообщалось, что Порошенко могут взять под стражу.