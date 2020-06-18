Украинская авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля включительно.

Причиной стало то, что со стороны Греции и других стран Европейского Союза нет подтверждения о готовности принимать авиарейсы из Украины.

Также в компании отметили, что все может измениться в любое время в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

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Пассажирам чьи рейсы были отменены, предлагают бесплатную замену даты билета независимо от правил тарифа, возврат денег согласно правилам тарифа и промокод на 120% от суммы бронирования.

Пассажиры получают информацию об отмене рейса по СМС и электронной почте.

Украина возобновила авиасообщение с 15 июня. Улететь за границу возможно только с аэропорта Борисполь из терминала D.

С 15 июня граждан Украины принимают: Албания (без тестов на коронавирус), Великобритания (карантин 14 дней) и США (без теста на Covid-19).

С 16 июня из Украины начали летать Wizz Air Hungary в Австрию, Латвию, Венгрию, Польшу, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию.

С 21 июня начинет работать Ryanair. Ожидаются разрешения на перелеты в Барселону, Мадрид и Краков.

С 22 июня выполнять регулярные международные рейсы планируют украинские авиакомпании.

Фото: SkyUp