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Факты / Украина

SkyUр закрыл продажу билетов по большинству направлений до 15 июля

Украинская авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля включительно.

Причиной стало то, что со стороны Греции и других стран Европейского Союза нет подтверждения о готовности принимать авиарейсы из Украины.

Также в компании отметили, что все может измениться в любое время в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

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Пассажирам чьи рейсы были отменены, предлагают бесплатную замену даты билета независимо от правил тарифа, возврат денег согласно правилам тарифа и промокод на 120% от суммы бронирования.

Пассажиры получают информацию об отмене рейса по СМС и электронной почте.

Украина возобновила авиасообщение с 15 июня. Улететь за границу возможно только с аэропорта Борисполь из терминала D.

С 15 июня граждан Украины принимают: Албания (без тестов на коронавирус), Великобритания (карантин 14 дней) и США (без теста на Covid-19).

С 16 июня из Украины начали летать Wizz Air Hungary в Австрию, Латвию, Венгрию, Польшу, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию.

С 21 июня начинет работать Ryanair. Ожидаются разрешения на перелеты в Барселону, Мадрид и Краков.

С 22 июня выполнять регулярные международные рейсы планируют украинские авиакомпании.

Фото: SkyUp

Источник: Интерфакс-Украина

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