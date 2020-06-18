16 патрульных катеров Mark VI может купить Украина в Соединенних штатах Америки.

В марте правительство обратилось к союзникам с просьбой о таких боевых судах. 17 июня Госдепартамент США ответил на просьбу согласием.

Факты ICTV разобрались, что за корабли хочет получить Украина.

Катер Mark VI

Боевые суда построены американской компанией Safe Bі в 2015 году. Сейчас на вооружении только в ВМС США. Используются прибрежными речными силами.

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США одобрили продажу Украине 16 катеров Mark VI — что это за машины / 6 фотографий

Характеристика катера:

длина — 24 м, ширина 6,2 м;

два дизельных двигателя;

скорость 30 узлов;

запас хода 965 км;

автономность — 3 суток.

Катера Mark VI имеют пять рабочих мест в рубке и 18 в десантном отсеке. Есть каюты для шести человек.

Команда катера состоит из десяти человек: командира катера, двух рулевых, двух механиков, двух операторов вооружения и двух матросов.

Есть три конфигурации катера — десантно-штурмовой, противодиверсионный и противоминный. Стоимость в США — $15 млн.

Вооружен двумя автоматическими 25 мм артустановками и двумя пулеметами калибра 7.62 и 12.7.

Использование Mark VI

Катера используются для патрулирования прибрежных и речных зон. Также предназначены для спецоперации и десантирования в малодоступных прибрежных зонах.

В Украине подобные по характеристикам является патрульные катера Island, которые также полученные в США в 2018 году. Но, в отличие от них, Mark VI это новые машины.

Также с похожими задачами сегодня во флоте есть украинские катера Гюрза, которые изготавливают на киевском заводе Кузница на Рыбальском.

Какое дополнительное оружие хочет приобрести Украина

Весь запрос Украины о военно-техническую помощи получил ориентировочную стоимость в $600 млн.

Кроме 16 катеров заказали также оборудования:

32 орудия MSI Seahawk A2;

40 орудий MK44 Bushmaster II (32 установлены на катера и 8 запасных)

20 радиолокаторов (FLIR) (16 установленных на катера и 4 запасные)

16 акустических устройств дальнего радиуса действия (LRAD) с 5-км акустической системой;

16 идентификационных систем свой/чужой;

радиостанции;

запасные части, инструменты и испытательное оборудование;

техническую документацию;

обучение персонала.

Как Украина получит катера

Фактически, это только первый шаг в сложном механизме продажи оружия в США. Госдеп США одобрил продажу по программе Foreign Military Sale.

Это разрешение для Агентства сотрудничества по вопросам оборонной безопасности отправить в конгресс Соединенных Штатов о возможной продаже.

Финансирование такой покупки может быть, как за счет бюджета Украины, так и в военно-технической помощи от американского правительства.

Есть вариант, что США выдаст грант, который и потратит на это вооружение.

Когда Украина получала катера Island — Украина оплатила $ 10,1 млн за расконсервация, техническое обслуживания и перевозки катеров в Украине.

Помощь от США

11 июня США утвердили пакет на $250 млн помощи Украине в сфере безопасности и обороны.

Он предусматривает предоставление средств для контрбатарейной борьбы, транспорта, медицинского оборудования и подготовку подразделений ВСУ.

Помощь идет по программе USA. Она выдается только при условии реформ сфере сектора безопасности и обороны.

Источник: DSCA

Фото: Navy.mil