США одобрили продажу Украине 16 катеров Mark VI — что это за машины

16 патрульных катеров Mark VI может купить Украина в Соединенних штатах Америки.
В марте правительство обратилось к союзникам с просьбой о таких боевых судах. 17 июня Госдепартамент США ответил на просьбу согласием.
Факты ICTV разобрались, что за корабли хочет получить Украина.
Катер Mark VI
Боевые суда построены американской компанией Safe Bі в 2015 году. Сейчас на вооружении только в ВМС США. Используются прибрежными речными силами.
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Характеристика катера:
- длина — 24 м, ширина 6,2 м;
- два дизельных двигателя;
- скорость 30 узлов;
- запас хода 965 км;
- автономность — 3 суток.
Катера Mark VI имеют пять рабочих мест в рубке и 18 в десантном отсеке. Есть каюты для шести человек.
Команда катера состоит из десяти человек: командира катера, двух рулевых, двух механиков, двух операторов вооружения и двух матросов.
Есть три конфигурации катера — десантно-штурмовой, противодиверсионный и противоминный. Стоимость в США — $15 млн.
Вооружен двумя автоматическими 25 мм артустановками и двумя пулеметами калибра 7.62 и 12.7.
Использование Mark VI
Катера используются для патрулирования прибрежных и речных зон. Также предназначены для спецоперации и десантирования в малодоступных прибрежных зонах.
В Украине подобные по характеристикам является патрульные катера Island, которые также полученные в США в 2018 году. Но, в отличие от них, Mark VI это новые машины.
Также с похожими задачами сегодня во флоте есть украинские катера Гюрза, которые изготавливают на киевском заводе Кузница на Рыбальском.
Какое дополнительное оружие хочет приобрести Украина
Весь запрос Украины о военно-техническую помощи получил ориентировочную стоимость в $600 млн.
Кроме 16 катеров заказали также оборудования:
- 32 орудия MSI Seahawk A2;
- 40 орудий MK44 Bushmaster II (32 установлены на катера и 8 запасных)
- 20 радиолокаторов (FLIR) (16 установленных на катера и 4 запасные)
- 16 акустических устройств дальнего радиуса действия (LRAD) с 5-км акустической системой;
- 16 идентификационных систем свой/чужой;
- радиостанции;
- запасные части, инструменты и испытательное оборудование;
- техническую документацию;
- обучение персонала.
Как Украина получит катера
Фактически, это только первый шаг в сложном механизме продажи оружия в США. Госдеп США одобрил продажу по программе Foreign Military Sale.
Это разрешение для Агентства сотрудничества по вопросам оборонной безопасности отправить в конгресс Соединенных Штатов о возможной продаже.
Финансирование такой покупки может быть, как за счет бюджета Украины, так и в военно-технической помощи от американского правительства.
Есть вариант, что США выдаст грант, который и потратит на это вооружение.
Когда Украина получала катера Island — Украина оплатила $ 10,1 млн за расконсервация, техническое обслуживания и перевозки катеров в Украине.
Помощь от США
11 июня США утвердили пакет на $250 млн помощи Украине в сфере безопасности и обороны.
Он предусматривает предоставление средств для контрбатарейной борьбы, транспорта, медицинского оборудования и подготовку подразделений ВСУ.
Помощь идет по программе USA. Она выдается только при условии реформ сфере сектора безопасности и обороны.
Источник: DSCA
Фото: Navy.mil