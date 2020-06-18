США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров за $600 млн

Государственный департамент США одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI за $600 млн.

В эту сумму войдет и связанное с катерами оборудование.

Несколько таких катеров ранее были частью помощи Украине в области безопасности на сумму $250 млн, которую одобрил Пентагон.

Также украинское правительство сделало запрос на покупку 32 систем ведения огня MSI Seahawk A2, 40 пушек MK4420, оптико-электронных и инфракрасных радаров.

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Госдеп одобрил продажу, чтобы улучшить безопасность Украны, которая “является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе”.

Катера будут использоваться для защиты территориальных вод.

В агенстве отметили, что это потенциальная продажа и пока она не была заключена.

11 июня США утвердили пакет помощи Украине в сфере безопасности и обороны на сумму $250 млн по линии Пентагона.

50% помощи по программе USAI будут предоставляться Украине только при условии осуществления практических шагов в сфере реформирования сектора безопасности и обороны.

Нынешний пакет помощи предусматривает предоставление средств контрбатарейной борьбы, транспорта,

медицинского оборудования и осуществления подготовки подразделений ВСУ.

Источник: Агентство по военному сотрудничеству и безопасности США

Фото: BMC Nelson Doromal Jr.