По состоянию на утро 18 июня коронавирус в Киеве обнаружено еще у 58 человек. Общее количество заболевших возросло до 4084.

Об этом сообщил столичный глава Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Заболели:

25 женщин в возрасте от 24 до 79 лет;

28 мужчин в возрасте от 19 до 95 лет;

3 девочки, которым 5, 7 и 12 лет, и 2 мальчика возрастом 2 и 7 лет.

В частности, за сутки заболели 4 медика.

— В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей, — отметил Кличко.

Читайте: 829 случаев в сутки: Украина фиксирует новый антирекорд заболеваемости Covid-19

За минувшие сутки выздоровели 56 человек. Всего коронавирус в Киеве преодолели 1 286 жителей.

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Соломенском районе — 11. В Оболонском — 8. В Святошинском районе — 7 случаев.

Для сравнения, коронавирус в Киев 17 июня подтвердили у 41 человека, среди больных — трое медицинских работников. Двое пациентов за сутки умерли.