Следователи Государственного бюро расследований установили, что экс-прокурор, занимающийся сейчас адвокатской деятельностью, причастен к незаконному задержанию двух участников Евромайдана.

У них есть доказательства, что 21 января 2014 года тогдашний прокурор отдела прокуратуры Киева в сговоре со своими руководителями и следователями милиции согласовали задержание двух евромайдановцев по подозрению в массовых беспорядках.

Юристу инкриминируют пять статей Уголовного кодекса Украины: незаконное воспрепятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, а еще – злоупотребление служебным положением, служебный подлог, а также привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности прокурором, соединенное с обвинениями в совершении особо тяжкого преступления.

Это — ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (в редакции от 15.12.2013), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 372.

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Янукович и дела Майдана

В январе 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам по статье государственная измена.

Через год — 12 мая 2020 — уже Печерский суд заочно арестовал экс-президента по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014-го во время Революции Достоинства.

Чуть позже — 26 мая — по этому же делу он заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру обороны времен Януковиче Павлу Лебедеву.

Сейчас специальное подразделение ГБР расследует более 50 дел по событиям на Майдане.

Среди подозреваемых — 48 топ-чиновников и 220 правоохранителей. Следствие установило факты 48 убийств и 80 покушений на убийство 20 февраля на Институтской.