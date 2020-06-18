Украина готова сделать вклад — Зеленский о безопасности в Европе

Европейский Союз еще не использовал в полной мере свой потенциал для безопасности на европейском континенте. Поэтому Украина способна сделать вклад в укрепление стабильности и безопасности.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем выступлении во время видеоконференции лидеров Восточного партнерства.

— Украина готова участвовать в миссиях, военных проектах ЕС и проектах по безопасности, инициативах, направленных на борьбу с информационными и гибридными угрозами и дезинформацией.

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По мнению главы государства, несмотря на то, что Восточное партнерство не является инструментом для урегулирования конфликтов, нельзя разрешить внешним игрокам в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в регионе и создавать новые горячие точки.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что конфликты на территориях стран-партнеров ЕС могут обернуться тем, что на Евросоюз перекинуться социально-экономические проблемы и проблемы безопасности.

Также президент во время своего выступления заявил, что Украина требует полноправного членства в ЕС.

По его словам, Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции, несмотря на то, что кому-то может быть достаточно политического диалога или стратегического партнерства.