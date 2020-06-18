По состоянию на 18 июня в Украине 17 650 активных больных коронавирусом. Это превышает показатель Минздрава – 40 активных случаев Covid-19 на 100 тыс. населения. Таким образом, Украина автоматически попадает в красную зону.

С учетом того, что сейчас население страны составляет 43,74 млн человек (именно эту цифру ведомство использует в таблице. – Ред.), выводится показатель 40,3.

Официальных заявлений по этому поводу еще не было, но резкий рост заболеваемости коронавирусом среди украинцев может отразиться на возобновлении авиасообщения со станами ЕС с 1 июля.

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Этот эпидемический критерий действует в Европе, а Украина закрепила его 15 июня, разделив страны мира на красную и зеленую зоны.

На тот момент она была в зеленой зоне с показателем 37 случаев на 100 тыс. населения. В красной зоне было 50 стран.

18 июня Украина побила антирекорд по количеству новых случаев за сутки – 829. В целом Covid-19 подтвердили у 34 063 человек.

Умерли от осложнений 966 пациентов, за сутки — 23. Еще 14 943 украинца выздоровели, из них 504 за сутки.