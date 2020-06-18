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Факты / Украина

Украина требует полноправного членства в ЕС — Зеленский

Украина требует полноправного членства в Европейском Союзе и стремится к этому.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции лидеров Восточного партнерства.

— Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то — стратегического партнерства с ЕС, кто стремится к интеграции в общий рынок на основе четырех свобод, а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС, — сказал он.

По словам Зеленского, изначально целью Восточного партнерства было развитие сообщества, которых объединяют европейские ценности и принципы. Преимуществами такого союза должны пользоваться все страны-участницы.

Президент уверен, что последствия пандемии можно преодолеть посредством углубления интеграции и увеличение координации между странами.

Зеленский поблагодарил европейских партнеров за новую программу в размере €1,2 млрд.

Также он добавил, что Украина рассчитывает на сотрудничество с ЕС в закупке вакцины против коронавируса, когда она будет изготовлена.

Источник: Офис президента

Фото: Офис Президента

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