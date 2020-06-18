В регионах со сложной эпидситуацией вернут жесткие ограничения с 22 июня, но закрывать на карантин всю страну в ближайшее время не будут.

Об этом во время брифинга 18 июня заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Мы не говорим, что через две недели мы закроем всю страну на карантин. Но в некоторых областях нашей страны жесткий карантин может быть введен с 22 июня, — отметил Виктор Ляшко.

Читайте: Люди без масок в метро и маршрутках: почему украинцы пренебрегают карантином

По его словам, это наихудший вариант реагирования на рост количества больных коронавирусом в Украине, который наблюдается в последние дни. Хотя есть вероятность, что украинцы проведут лето без карантина.

18 июня в Украине зарегистрировали наибольший суточный прирост больных коронавирусом, за сутки заболело 829 человек. При этом всего в стране болеют 34 063 человека, умерли от вируса 966 украинцев.