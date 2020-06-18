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Факты / Украина / Общество

Visit Ukraine Today: в Украине заработает новый ресурс для туристов

В Украине заработает информационный ресурс Visit Ukraine Today для украинских и иностранных туристов с 24 июня.

Об этом сообщил заместитель директора департамента — начальник управления организации таможенного контроля администрации Государственной таможенной службы Украины генерал-майор Юрий Лысюк.

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— Мы общались с коллегами, которые занимаются упрощением въезда иностранцев и теперь они разрабатывают информационный портал Visit Ukraine Today, — сообщил Лысюк.

Также он пояснил, что ресурс будет создан с целью информирования украинских и иностранных туристов о правилах пересечения границы Украины, возможных путешествий по стране и сведений о карантинных ограничениях.

На портале Visit Ukraine Today будет содержаться:

  • перечень стран зеленой и красной зон;
  • информация о страховом полисе и возможность его приобретения сразу на этом ресурсе;
  • правила обсервации и самоизоляции;
  • алгоритм пользования приложением Дій вдома;
  • правила пребывания в общественных местах и ​​заведениях питания;
  • горячая линия для туристов;
  • актуальная информация для путешествий за границей.

Кроме того, сайт будет работать на трех языках: украинский, русский, английский.

Также представитель Госпогранслужбы напомнил о действующих привила въезда на территорию Украины.

Граждане из красной зоны смогут пересечь границу по своим заграничным паспортам, однако они обязательно должны иметь страховой полис, который покрывает случай заболевания на коронавирус и обсервацию в случае необходимости.

Кроме того, туристы должны зарегистрироваться в приложении Дій вдома с целью самоизоляции на 14 дней, в случае отказа регистрации — вынужденная обсервациям на тот же срок.

Правила для въезда граждан из зеленого списка стран пока дорабатываются Минздравом.

— Иностранцы, которые входят в список зеленых стран, будут пересекать границу в упрощенном порядке. С собой необходимо будет иметь паспорт, страховой полис. Регистрация в приложении для самоизоляции не нужна, — отметил Юрий Лысюк.

Для украинцев, возвращающихся домой из стран с высоким уровнем заболевания Covid-19, самоизоляция на 14 дней будет обязательной. Для тех, кто возвращается из стран зеленой зоны такие меры не нужны.

Сейчас Минздрав разделил страны мира на красную и зеленую зоны по критерию количества активных случаев коронавируса.

До красной зоны попали 50 стран, где количество больных — 40 человек на 100 тыс. населения. В зеленой зоне оказались 163 страны, где показатель больных — 37 случаев на 100 тыс. населения.

Источник: Госпогранслужба

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