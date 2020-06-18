В Николаевской области обнаружили удушье водных биоресурсов. Экокатастрофа возникла на Бугском лимане, вблизи поселка Новобогдановка.
Вода стала сине-зеленого цвета, а рыба массово гибнет, из-за чего невозможно дышать.
По словам заместителя руководителя Николаевского рыбоохранного патруля Евгении Хиренко, причина этому — летняя духота.
— Летние удушья совпадают с так называемым цветением водоемов, что является массовым развитием микроскопических водорослей, преимущественно сине-зеленых.
В связи с этим в воде уменьшается уровень кислорода, который необходим для нормальной жизнедеятельности рыбы, — рассказала она.
Специалисты отберут пробы воды и погибших водных биоресурсов для дальнейшего анализа.
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Окончательные причины гибели рыбы пока выясняются.
Отходы в Украине
Ежегодно Украина производит более 400 млн тонн отходов, однако лишь 5-7% из них перерабатываются.
Если не урегулировать правильную и безопасную утилизацию отходов, страна скоро может превратиться в свалку.
Источник: Николаевский рыбоохранный патруль