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Факты / Украина

Вода позеленела, а рыба массово гибнет: на Николаевщине появилась новая экопроблема

В Николаевской области обнаружили удушье водных биоресурсов. Экокатастрофа возникла на Бугском лимане, вблизи поселка Новобогдановка.

Вода стала сине-зеленого цвета, а рыба массово гибнет, из-за чего невозможно дышать.

По словам заместителя руководителя Николаевского рыбоохранного патруля Евгении Хиренко, причина этому — летняя духота.

— Летние удушья совпадают с так называемым цветением водоемов, что является массовым развитием микроскопических водорослей, преимущественно сине-зеленых.

В связи с этим в воде уменьшается уровень кислорода, который необходим для нормальной жизнедеятельности рыбы, — рассказала она.

Специалисты отберут пробы воды и погибших водных биоресурсов для дальнейшего анализа.

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Окончательные причины гибели рыбы пока выясняются.

Отходы в Украине

Ежегодно Украина производит более 400 млн тонн отходов, однако лишь 5-7% из них перерабатываются.

Если не урегулировать правильную и безопасную утилизацию отходов, страна скоро может превратиться в свалку.

Источник: Николаевский рыбоохранный патруль

Фото: Николаевский рыбоохранный патруль

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