Программа действий правительства Шмигаля: голосования по фракциям

Программу действий Кабмина поддержали лишь 207 нардепов при необходимых 226 голосах, поэтому обновленный документ вновь отклонили.
За доработанную Кабмином программу проголосовали:
- 176 депутатов фракции Слуга народа;
- 17 нардепов из депутатской группы Доверие;
- 6 — из депутатской группы Партия За будущее;
- 8 внефракционных депутатов.
Против голосовали фракции Европейская солидарность, ОПЗЖ и Голос, а фракция Батькивщина воздержалась от голосования.
Читайте: Кабмин не реализует программу из-за МВФ и протеста в Раде – что ждет правительство
В случае поддержки программы правительства Кабмин должен был получить годовой иммунитет.
Нардепы оппозиционных партий отметили, что правительство Шмыгаля должно уйти в отставку.
Программу действий Кабмин подал в Раду еще в апреле, однако нардепы были недовольны документом. Сначала комитет евроинтеграции отправил на доработку программу деятельности Кабинета министров. В целом 12 из 23 комитетов Рады выразили неудовлетворенность по поводу программы.
На заседании 4 июня Верховная Рада также отправила на доработку программу деятельности Кабинета министров.