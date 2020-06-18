Программа действий правительства Шмигаля: голосования по фракциям

Программу действий Кабмина поддержали лишь 207 нардепов при необходимых 226 голосах, поэтому обновленный документ вновь отклонили.

За доработанную Кабмином программу проголосовали:

176 депутатов фракции Слуга народа;

17 нардепов из депутатской группы Доверие;

6 — из депутатской группы Партия За будущее;

8 внефракционных депутатов.

Против голосовали фракции Европейская солидарность, ОПЗЖ и Голос, а фракция Батькивщина воздержалась от голосования.

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В случае поддержки программы правительства Кабмин должен был получить годовой иммунитет.

Нардепы оппозиционных партий отметили, что правительство Шмыгаля должно уйти в отставку.

Программу действий Кабмин подал в Раду еще в апреле, однако нардепы были недовольны документом. Сначала комитет евроинтеграции отправил на доработку программу деятельности Кабинета министров. В целом 12 из 23 комитетов Рады выразили неудовлетворенность по поводу программы.

На заседании 4 июня Верховная Рада также отправила на доработку программу деятельности Кабинета министров.