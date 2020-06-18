В парламенте рассмотрели в первом чтении президентский законопроект №3612 О народовластии через всеукраинский референдум.

За — проголосовали 252 депутата.

Также Рада рассматривала еще два законопроекта о референдуме, однако они не набрали достаточное количество голосов.

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Этот закон входит в пакет инициатив о народовластии, ранее его анонсировал первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

На всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос.

Ради реализации проекта также создадут автоматизированную информационно-аналитическую систему, которая будет призвана обеспечить электронное голосование.

Так, законопроект предусматривает несколько видов всеукраинского референдума по предмету:

утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

вопросы общегосударственного значения;

изменения территории;

потеря силы закона Украины или отдельных его положений.

Вопросы законопроектов, которые не могут стать предметом референдума: налоги, бюджет, амнистия.

На всеукраинский референдум не могут выноситься вопросы, которые противоречат Конституции, международному праву (Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о защите прав человека и основных свобод). Также на референдуме не будут подниматься вопросы направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.

Принятие закона о народовластии было одним из пунктов президентской программы Владимира Зеленского.

В сентябре 2019 года в Конституционный суд направили законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно законодательной инициативы народа.

А уже с 28 февраля рабочая группа Верховной Рады по вопросам разработки законопроектов в сфере народовластия одобрила окончательный вариант законопроекта О всеукраинском референдуме.