В парламенте рассмотрели в первом чтении президентский законопроект №3612 О народовластии через всеукраинский референдум.
За — проголосовали 252 депутата.
Также Рада рассматривала еще два законопроекта о референдуме, однако они не набрали достаточное количество голосов.
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Этот закон входит в пакет инициатив о народовластии, ранее его анонсировал первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.
На всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос.
Ради реализации проекта также создадут автоматизированную информационно-аналитическую систему, которая будет призвана обеспечить электронное голосование.
Так, законопроект предусматривает несколько видов всеукраинского референдума по предмету:
- утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;
- вопросы общегосударственного значения;
- изменения территории;
- потеря силы закона Украины или отдельных его положений.
Вопросы законопроектов, которые не могут стать предметом референдума: налоги, бюджет, амнистия.
На всеукраинский референдум не могут выноситься вопросы, которые противоречат Конституции, международному праву (Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о защите прав человека и основных свобод). Также на референдуме не будут подниматься вопросы направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.
Принятие закона о народовластии было одним из пунктов президентской программы Владимира Зеленского.
В сентябре 2019 года в Конституционный суд направили законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно законодательной инициативы народа.
А уже с 28 февраля рабочая группа Верховной Рады по вопросам разработки законопроектов в сфере народовластия одобрила окончательный вариант законопроекта О всеукраинском референдуме.