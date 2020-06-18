В четверг, 18 июня, состоится очередное заседание Верховной Рады Украины.
В повестке дня работы Рады 14 проектов законов, три из которых предлагаются ко второму чтению.
В частности, нардепы рассмотрят изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства и проект, касающийся регулирования деятельности азартных игр.
В первом чтении сегодня будут обсуждаться вопросы индексации алиментов и изменения в закон об административных нарушениях.
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Повторно Рада рассмотрит изменения в закон о праве на оформление земельной доли.
Также депутаты обсудят Программу деятельности Кабмина и возможность реструктуризации задолженности ГП Антонов.
Отдельно будет рассматриваться отчет о выполнении закона о Государственном бюджете за 2019 год.
Что с Аваковым?
В среду, 17 июня, стало известно о возможном включении в повестку дня сессии проекта постановления об увольнении Арсена Авакова, который порекомендовал Комитет Верховной Рады.
Зарегистрированный проект постановления №3606 могут рассмотреть 18 июня. Авторами документа являются депутаты фракций Голос, Европейская солидарность и Слуга народа.
На днях факции Голос сообщила о намерениях собрать подписи для специального заседания Совета, чтобы рассмотреть соответствующий проект постановления.