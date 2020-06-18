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Факты / Украина / Политика

Зеленский назначил главу Киевской ОГА

Василий Володин стал новым главой Киевской областной государственной администрации. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Василий Володин стал главой Киевской ОГА - указ

Василий Володин занимал должность заместителя главы Киевской ОГА, а недавно начал выполнять обязанности главы региона. До этого он был исполняющим обязанности генерального директора ГП Электронмаш.

До марта главой области был Алексей Чернышев, который ушел в правительство Дениса Шмыгаля на должность министра развития общин и территорий.

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Среди приоритетов в работе глава Киевской ОГА назвал реформирование образования и медицины.

— В Киевской обладминистрации уже почти сформирована сильная и современная команда заместителей главы.

Следующим шагом будет модернизация и активизация департаментов, определение предложений по главам райгосадминистраций, усиление районов кадрами, — сказал Володин.

4 марта Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра и утвердила новый состав правительства. Должность министра развития общин и территорий занял Алексей Чернышев.

Фото: Vasyl Volodin

Источник: Офис президента

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