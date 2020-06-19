Коронавирус в Украине 19 июня 2020: оперативная статистика МОЗ

В Украине за сутки Covid-19 заразились 921 человек, всего болеет 34 984 украинцев.

К сожалению потеряли жизнь 985 человек, за последние сутки — 19. Полностью излечились 16 033 лиц. Среди выздоровевших 3 548 медработников.

Болеет 2 570 детей и 5 877 медработников.

Госпитализированы в лечебные учреждения — 9 767, лечатся на самоизоляции — 25 217. На аппаратах ИВЛ — 343 человека.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Всего проведено ПЦР-тестов — 542247, а ИФА-тестов — 115494.

Больше всего случаев во Львовской области — 142, Ровенской области — 121 и в Киеве — 92.

Распространение Covid-19 по областям:

в Винницкой обл — 1 596;

в Волынская обл — 1 673 (уже здоровые 548);

в Днепропетровской обл — 1 021 (уже здоровые 758);

в Донецкой обл. — 350 (уже здоровые 142);

в Житомирской обл. — 1 201 (уже здоровые 609);

в Закарпатской обл. — 1 960 (уже здоровые 833);

в Запорожской обл — 547 (уже здоровые 385);

в Ивано-Франковской обл. — 1940 (уже здоровые 1 064);

в Киеве — 4176 (уже здоровые 1 332);

в Киевской обл — 2 142 (уже здоровые 994 );

в Кировоградской обл — 604 (уже здоровые 502);

в Луганской обл — 71 (уже здоровые 52);

в Львовской обл — 3 540 (уже здоровые 663);

в Николаевской обл — 338 (уже здоровые 264);

в Одесской обл — 1 200 (уже здоровые 510);

в Полтавской обл — 289 (уже здоровые 262);

в Ровенской обл. — 2693 (уже здоровые 1 467);

в Сумской обл — 246 (уже здоровые 178);

в Тернопольской обл — 1 605 (уже здоровые 1 050);

в Харьковской обл — 1 744 (уже здоровые 812);

в Херсонской обл — 185 ( уже здоровые 174);

в Хмельницкой обл — 608 (уже здоровые 474);

в Черкасской обл — 585 (уже здоровые 388);

в Черновицкой обл — 4 211 (уже здоровые 1470);

в Черниговской обл — 459 (уже здоровые 112).

Подтвержденные случаи по возрасту:

0-17 р — 6%;

18-29 г. — 11%;

30-49 г. — 35%;

50-69 г. — 38%;

70+ р — 9%.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Уровень самоизоляции по городам:

во Львове — 21.74%;

в Киеве — 21.33%;

в Черновцах — 21.16%;

в Ивано-Франковске — 20.75%;

в Ровно — 17.65%.

Коронавирус 18 июня

Днем раньше коронавирусную инфекцию подтвердили в 34 063 человек. За минувшие сутки количество пациентов возросло на 829 человек.

966 человек умерли. За последние сутки — 23. Полностью излечились 14943 человек, за день — 504. Дома лечится 23 844 украинцев, на больничных койках — 9 400. На аппаратах вентиляции легких находится 327 пациентов.

Антирекорд в Украине третий день подряд: 18 июня заболело 829 человек, 17 июня — 758.

Источник: ЦГЗ