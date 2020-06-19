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Факты / Украина / Общество

921 в сутки: в Украине антирекорд по количеству случаев коронавируса

В Украине за сутки Covid-19 заразились 921 человек, всего болеет 34 984 украинцев.

К сожалению потеряли жизнь 985 человек, за последние сутки — 19. Полностью излечились 16 033 лиц. Среди выздоровевших 3 548 медработников.

Болеет 2 570 детей и 5 877 медработников.

Госпитализированы в лечебные учреждения — 9 767, лечатся на самоизоляции — 25 217. На аппаратах ИВЛ — 343 человека.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Всего проведено ПЦР-тестов — 542247, а ИФА-тестов — 115494.

Коронавирус в Украине 19 июня 2020: оперативная статистика МОЗ

Больше всего случаев во Львовской области — 142, Ровенской области — 121 и в Киеве — 92.

Распространение Covid-19 по областям:

  • в Винницкой обл — 1 596;
  • в Волынская обл — 1 673 (уже здоровые 548);
  • в Днепропетровской обл — 1 021 (уже здоровые 758);
  • в Донецкой обл. — 350 (уже здоровые 142);
  • в Житомирской обл. — 1 201 (уже здоровые 609);
  • в Закарпатской обл. — 1 960 (уже здоровые 833);
  • в Запорожской обл — 547 (уже здоровые 385);
  • в Ивано-Франковской обл. — 1940 (уже здоровые 1 064);
  • в Киеве — 4176 (уже здоровые 1 332);
  • в Киевской обл — 2 142 (уже здоровые 994 );
  • в Кировоградской обл — 604 (уже здоровые 502);
  • в Луганской обл — 71 (уже здоровые 52);
  • в Львовской обл — 3 540 (уже здоровые 663);
  • в Николаевской обл — 338 (уже здоровые 264);
  • в Одесской обл — 1 200 (уже здоровые 510);
  • в Полтавской обл — 289 (уже здоровые 262);
  • в Ровенской обл. — 2693 (уже здоровые 1 467);
  • в Сумской обл — 246 (уже здоровые 178);
  • в Тернопольской обл — 1 605 (уже здоровые 1 050);
  • в Харьковской обл — 1 744 (уже здоровые 812);
  • в Херсонской обл — 185 ( уже здоровые 174);
  • в Хмельницкой обл — 608 (уже здоровые 474);
  • в Черкасской обл — 585 (уже здоровые 388);
  • в Черновицкой обл — 4 211 (уже здоровые 1470);
  • в Черниговской обл — 459 (уже здоровые 112).

Подтвержденные случаи по возрасту:

  • 0-17 р — 6%;
  • 18-29 г. — 11%;
  • 30-49 г. — 35%;
  • 50-69 г. — 38%;
  • 70+ р — 9%.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Уровень самоизоляции по городам:

  • во Львове — 21.74%;
  • в Киеве — 21.33%;
  • в Черновцах — 21.16%;
  • в Ивано-Франковске — 20.75%;
  • в Ровно — 17.65%.

Коронавирус 18 июня

Днем раньше  коронавирусную инфекцию подтвердили в 34 063 человек. За минувшие сутки количество пациентов возросло на 829 человек.

966 человек умерли. За последние сутки — 23. Полностью излечились 14943 человек, за день — 504. Дома лечится 23 844 украинцев, на больничных койках — 9 400. На аппаратах вентиляции легких находится 327 пациентов.

Антирекорд в Украине третий день подряд: 18 июня заболело 829 человек, 17 июня — 758.

Источник: ЦГЗ

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