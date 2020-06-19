Коронавирус в Украине 19 июня 2020: оперативная статистика МОЗ

В Украине за сутки Covid-19 заразились 921 человек, всего болеет 34 984 украинцев.
К сожалению потеряли жизнь 985 человек, за последние сутки — 19. Полностью излечились 16 033 лиц. Среди выздоровевших 3 548 медработников.
Болеет 2 570 детей и 5 877 медработников.
Госпитализированы в лечебные учреждения — 9 767, лечатся на самоизоляции — 25 217. На аппаратах ИВЛ — 343 человека.
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Всего проведено ПЦР-тестов — 542247, а ИФА-тестов — 115494.
Больше всего случаев во Львовской области — 142, Ровенской области — 121 и в Киеве — 92.
Распространение Covid-19 по областям:
- в Винницкой обл — 1 596;
- в Волынская обл — 1 673 (уже здоровые 548);
- в Днепропетровской обл — 1 021 (уже здоровые 758);
- в Донецкой обл. — 350 (уже здоровые 142);
- в Житомирской обл. — 1 201 (уже здоровые 609);
- в Закарпатской обл. — 1 960 (уже здоровые 833);
- в Запорожской обл — 547 (уже здоровые 385);
- в Ивано-Франковской обл. — 1940 (уже здоровые 1 064);
- в Киеве — 4176 (уже здоровые 1 332);
- в Киевской обл — 2 142 (уже здоровые 994 );
- в Кировоградской обл — 604 (уже здоровые 502);
- в Луганской обл — 71 (уже здоровые 52);
- в Львовской обл — 3 540 (уже здоровые 663);
- в Николаевской обл — 338 (уже здоровые 264);
- в Одесской обл — 1 200 (уже здоровые 510);
- в Полтавской обл — 289 (уже здоровые 262);
- в Ровенской обл. — 2693 (уже здоровые 1 467);
- в Сумской обл — 246 (уже здоровые 178);
- в Тернопольской обл — 1 605 (уже здоровые 1 050);
- в Харьковской обл — 1 744 (уже здоровые 812);
- в Херсонской обл — 185 ( уже здоровые 174);
- в Хмельницкой обл — 608 (уже здоровые 474);
- в Черкасской обл — 585 (уже здоровые 388);
- в Черновицкой обл — 4 211 (уже здоровые 1470);
- в Черниговской обл — 459 (уже здоровые 112).
Подтвержденные случаи по возрасту:
- 0-17 р — 6%;
- 18-29 г. — 11%;
- 30-49 г. — 35%;
- 50-69 г. — 38%;
- 70+ р — 9%.
Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.
Уровень самоизоляции по городам:
- во Львове — 21.74%;
- в Киеве — 21.33%;
- в Черновцах — 21.16%;
- в Ивано-Франковске — 20.75%;
- в Ровно — 17.65%.
Коронавирус 18 июня
Днем раньше коронавирусную инфекцию подтвердили в 34 063 человек. За минувшие сутки количество пациентов возросло на 829 человек.
966 человек умерли. За последние сутки — 23. Полностью излечились 14943 человек, за день — 504. Дома лечится 23 844 украинцев, на больничных койках — 9 400. На аппаратах вентиляции легких находится 327 пациентов.
Антирекорд в Украине третий день подряд: 18 июня заболело 829 человек, 17 июня — 758.
Источник: ЦГЗ