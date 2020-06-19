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Факты / Украина

Антирекорд и контроль за соблюдением карантина: что происходит 19 июня

По состоянию на 19 июня коронавирус в Украине зафиксирован у 34 984 человек. Ежедневно количество новых случаев существенно растет. Суточный прирост сегодня составил 921 человек и это является самой большой цифрой с начала пандемии в стране.

От осложнений Covid-19 умерли 985 человек, за сутки – 19. Излечиться удалось 16 033 людям, за сутки — 586.

Почти 18 тыс. человек сейчас находятся на лечении в больницах или на самоизоляции дома.

Всего заболели 2 570 детей и 5 877 медработников.

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За все время в больницы были госпитализированы 9 767 человек, на самоизоляции — 25 217. На аппаратах ИВЛ — 343 человека.

Количество активных больных в стране сегодня превышает норму, установленную Минздравом, поэтому Украина находится в так называемой красной зоне.

Во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав инициирует усиление контроля за соблюдением карантинных мер в связи со стремительным ростом случаев коронавируса в стране.

Контроль будут усиливать в транспорте, в котором люди снимают маски и в супермаркетах, где они не соблюдают социальную дистанцию.

Некоторые регионе будут ужесточать карантин. В частности, Закарпатская область. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

18 июня коронавирус в Киеве обнаружено еще у 91 человека. Общее количество заболевших возросло до 4 176.

Карантин в Украине - главные новости 19 июня 2020

Украинцы продолжают нарушать все правила адаптивного карантина, а врач-инфекционист Ольга Голубовская предупреждает о непредсказуемости вируса и советует Минздраву готовить клиники для приема большего количества больных.

Адаптивный карантин в Украине продлен до 31 июля. Решение было принято единогласно Кабмином на заседание 17 июня.

Фото: Dreamstime

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