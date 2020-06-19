Четырехлетний План действий Совета Европы для Украины, принятый в феврале 2018-го, продлили на год – до конца 2022-го. Такое решение приняла 18 июня Группа докладчика СЕ по вопросам демократии.

При этом стороны признали прогресс в выполнении целей плана, а также отметили важность его дальнейшей имплементации, несмотря на проблемы, связанные с агрессией со стороны РФ, и пандемией коронавируса.

Финансируется план за счет доноров, среди них – ЕС, 18 европейских стран, Турция, а также Целевой фонд по правам человека (Великобритания, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швейцария).

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Комитет министров СЕ 21 февраля 2018 года утвердил План действий для Украины (2018-2021) с бюджетом €29,5 млн. Это стратегический документ, в котором зафиксировано, что он должен способствовать достижению целей Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Если конкретизировать, то он направлен на поддержку конкретных реформ, которые должны привести украинское законодательство в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии.

Источник: Постійне представництво України при Раді Європи