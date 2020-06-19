Вторая волна коронавируса в Украине началась, к контролю привлекут Нацгвардию

Обострение ситуации с коронавирусом в Украине можно назвать второй волной распространения инфекции.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль и добавил, что правительство намерено усилить контроль за соблюдением ограничительных мер в регионах.

— Мы фактически сегодня получаем начало очередной или первой, или второй волны — как хотите это назвать — волны заболеваемости коронавирусом, — сказал он.

Шмыгаль требует от руководства Минздрава и главного санитарного врача выезжать в регионы с целью контроля ситуации с коронавирусом.

Также должен быть усилен контроль со стороны Национальной полиции и Госпродпотребслужбы, подчеркнул премьер. Кроме того, Шмыгаль предложил привлечь Национальную гвардию для контроля соблюдения карантина.

Каждый гражданин должен следить за соблюдением противоэпидемических правил — соблюдать социальную дистанцию, проводить дезинфекцию и носить маску, добавил Шмыгаль.

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Обострение ситуации с коронавирусом

В Украине ежедневно растет количество новых случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 19 апреля зафиксировали рекордный прирост за время эпидемии — 921 новый случай.

Если сначала вспышку заражений объясняли увеличением количества тестирований, то сейчас власти видят связь между ростом новых случаев с ослаблением карантина.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, чтобы не усиливать карантин в Украине, необходимо создать четкие правила для общественных мест и лучше объяснять украинцам, что такое адаптивный карантин.