В Украине обновили правила адаптивного карантина, которые также регламентируют изменение графика работы ряда учреждений.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №500 от 17 июня.
Органы исполнительной власти, другие госорганы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности должны обеспечить гибкий режим рабочего времени, который предусматривает разное время начала и окончания работы для различных категорий работников, дистанционную работу.
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Это делается с целью, чтобы разгрузить общественный транспорт в час пик из-за скопления людей.
Субъектам хозяйствования во время адаптивного карантина также рекомендовано внести изменения в режимы их работы с целью установления начала работы в 9.00, 10.00 или более позднее время.
Предприятиям, которые занимаются оптовой и розничной торговли, ремонтом авто, почтовой и курьерской деятельностью, временным размещением и организацией питания, страховой деятельностью, учреждениям образования, оказания социальной помощи, искусства, спорта, а также предприятиям сферы развлечений и отдыха рекомендуется начинать свою работу с 10.00.
Органы местного самоуправления должны будут скорректировать работу транспорта на время действия этих ограничений.
Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 липня
Адаптивный карантин
Это ряд ограничений, которые будут применяться из-за вспышек коронавируса не на территории всей страны, а именно в отдельных регионах, где они были зафиксированы.
Адаптивный карантин — правительственный план, который начал действовать с 11 мая. Сейчас Украина на четвертом этапе.