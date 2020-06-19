В Украине обновили правила адаптивного карантина, которые также регламентируют изменение графика работы ряда учреждений.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №500 от 17 июня.

Органы исполнительной власти, другие госорганы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности должны обеспечить гибкий режим рабочего времени, который предусматривает разное время начала и окончания работы для различных категорий работников, дистанционную работу.

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Это делается с целью, чтобы разгрузить общественный транспорт в час пик из-за скопления людей.

Субъектам хозяйствования во время адаптивного карантина также рекомендовано внести изменения в режимы их работы с целью установления начала работы в 9.00, 10.00 или более позднее время.

Предприятиям, которые занимаются оптовой и розничной торговли, ремонтом авто, почтовой и курьерской деятельностью, временным размещением и организацией питания, страховой деятельностью, учреждениям образования, оказания социальной помощи, искусства, спорта, а также предприятиям сферы развлечений и отдыха рекомендуется начинать свою работу с 10.00.

Органы местного самоуправления должны будут скорректировать работу транспорта на время действия этих ограничений.

Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 липня

Адаптивный карантин

Это ряд ограничений, которые будут применяться из-за вспышек коронавируса не на территории всей страны, а именно в отдельных регионах, где они были зафиксированы.

Адаптивный карантин — правительственный план, который начал действовать с 11 мая. Сейчас Украина на четвертом этапе.