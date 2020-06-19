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Факты / Украина

Киевлян предупредили об ухудшении погоды — на столицу надвигается гроза

Киевлян предупреждают об ухудшении погоды, на город надвигается гроза. В Укргидрометцентре сообщили о І уровне опасности (желтом).

Жителей столицы просят плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть.

Если вы оказались на улице, то нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. В случае сильного ветра необходимо скрыться в ближайшем здании или естественном укрытии и избегать пребывания вблизи крупных деревьев.

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Также во время грозы советуют выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не браться за металлические входные двери.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, как, к примеру, падение деревьев или веток, травмирование людей нужно немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Непогоды стоит ждать не только столичным жителям. Дождливая погода в Украине 19 июня будет во всех областях. Однако, несмотря на грозы, температура воздуха будет держаться на отметке +31°.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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