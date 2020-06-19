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Факты / Украина

Львовский аэропорт возобновил международные перелеты

19 июня Международный аэропорт Львова возобновил работу и начал принимать и отправлять первые рейсы после возобновления регулярных авиаперевозок.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

— Авиация понемногу начинает восстанавливаться и это не может не радовать, — отметил глава министерства.

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Первые маршруты:

  • Львов-Берлин,
  • Львов-Дортмунд.

Восстановление авиасообщения

Украина возобновила авиасообщение 15 июня. Однако пока спрос на рейсы не слишком значителен. 18 июня лоукост Wizz Air объявил о возобновлении работы.

Компания готова летать в Германию, Венгрию, Эстонию, Данию, Грецию и Великобританию.

Туристам, которые едут в Украину транзитом через страны из красной зоны (где фиксируют большое количество больных) не нужно проходить обсервацию.

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