Мэр Конотопа Артем Семенихин нашел в багажнике собственного автомобиля пять гранат. По мнению городского головы, оппоненты таким образом пытаются запугать его и скомпрометировать.

Гранаты находились на месте запасного колеса в упаковке, перемотанной изолентой. Все пять боеприпасов были без запалов: одна граната Ф-1 и четыре гранаты РГД-5.

Сейчас продолжается осмотр автомобиля и гаража. Следователи решают вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Несколькими днями ранее в Одесской области в селе Дачное от взрыва гранаты пострадали пять человек.

По предварительной информации, трое жителей села в возрасте от 23 до 29 лет принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали разбирать.

В это время одно из устройств взорвалось. Полицейские изъяли еще две гранаты.