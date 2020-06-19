В зоне проведения ООС боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранение.

Под обстрелы боевиков попали позиции защитников неподалеку Авдеевки, Марьинки, Крымского и Орехового.

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По данным разведки, 18 июня украинские военные уничтожили один вражеский военный грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции боевиков.

С начала текущих суток под обстрелы попали украинские позиции вблизи Крымского и Шумов.

Обстрелы на Донбассе не утихают уже второй день подряд. 18 июня вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный. Один защитник был ранен и еще один воин получил боевое травмирование.

Источник: Штаб ООС