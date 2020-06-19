Погода в Украине на сегодня - 19 июня 2020

Прогноз погоды на 19 июня говорит о том, что в Украине местами пройдут дожди, столбики термометров поднимутся до +31°.

На востоке практически без осадков, температура ночью до +17°, днем до +31°.

В южных регионах будет переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем ожидается до +29°.

Жителей запада Украины встретят дожди. Температура ночью до +15°, днем до +26°.

В северных областях будет сухо. Температура ночью до +19°, днем до +31°.

В центре местами прогнозируют дожди, температура ночью до +16°, днем до +30°.

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Месяц жары и гроз

По данным синоптиков Укргидрометцентра, весь июнь погода в Украине будет жаркой и с грозами. Средняя температура в течение месяца будет на уровне +16°- +21°.

Ожидается, что максимально в июне столбики термометров покажут +39°. В горах температура прогреется максимум до +31°.