Чтобы не ужесточать карантин в Украине необходимо создать четкие правила для общественных мест и лучше коммуницировать с украинцами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания.

По его словам, украинцам нужно четче объяснить, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта.

Читайте: Украина должна получить доступ к вакцине от Covid-19 — Зеленский

— Чтобы был четко и детально расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди это поймут, то больше будут следовать правилам адаптивного карантина, – сказал он.

Возвращение к жесткому карантину сильно ударит по экономике, поэтому чиновники согласились, что необходима более тесная коммуникация с населением.

С 11 мая в Украине действует адаптивный карантин. Это план правительства по выходу из строгих карантинных ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Адаптивный карантин в Украине продлен до 31 июля. Решение было принято единогласно Кабмином на заседании 17 июня.

По состоянию на 19 июня коронавирус в Украине зафиксирован у 34 984 человек. Ежедневно количество новых случаев существенно растет. Суточный прирост сегодня составил 921 человек и это самая большая цифра с начала пандемии в стране.