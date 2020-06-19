Что будет с кредитными ставками для физических и юридических лиц на фоне коронакризиса

Национальный банк снизил учетную ставку до рекордных 6%. Это должно простимулировать экономику, и решить проблему такой же рекордно низкой инфляции. Вслед за учетной ставкой снизились и ставки по кредитам. Но кто сможет их получить? И что будет с депозитами?

У нас проблема. Цены падают. Это может прозвучать абсурдно, и вы наверняка вспомните пару-тройку товаров, которые за последнее время подорожали (та же черешня, которую в этом году продают чуть ли не по цене золотых слитков). Но в целом инфляция замедляется. Дешевеют бытовая техника, одежда и обувь, автомобили, энергоносители. В мае инфляция составила 1,7%, тогда как в апреле была 2,1%. И это плохая новость для экономики. Даже катастрофическая, как выразился министр экономики Игорь Петрашко.

— Макропрогноз, который стал основой бюджета, предусматривает инфляцию в районе 11%. Инфляция НБУ предусматривалась в районе 5-8%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией — это очень плохая тенденция. Это означает падение конкурентоспособности и депрессию по зарплате для работников, — сказал он на недавнем брифинге.

Для Украины – это в новинку. Предыдущие экономические кризисы у нас сопровождались бурным ростом цен. Но происходило это в основном из-за обесценивания национальной валюты. Импорт в гривне дорожал в разы, а вместе с ним росла и инфляция. В этот раз обошлось без радикальных курсовых скачков. И цены на многие товары поползли вниз либо замерли. Дело в том, что во время карантина доходы многих украинцев сократились, люди начали меньше тратить и осторожнее относиться к покупкам.

— В последние годы драйвером инфляции были постоянно растущие доходы населения, которые росли три года подряд. В том числе, из-за конкуренции с польским работодателем. Украинские компании повышали зарплаты, и это толкало цены вверх. В этом году другая история — карантин, экономический кризис — все это ударило по спросу, — говорит экономический обозреватель и специалист отдела ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.

Меньший спрос со стороны покупателя – меньше денег у производителя. И чтобы удержаться на плаву, ему приходится сокращать производство, зарплаты и персонал. Именно поэтому слишком низкая инфляция ничего хорошего не приносит. В нынешней ситуации, чтобы разогреть экономику, необходимо, чтобы банки активизировали кредитование. Так считает министр Петрашко. И в Нацбанке сделали все необходимое.

На прошлой неделе Национальный банк снизил учетную ставку с 8% до 6%. Это рекорд – такой низкой в истории современной Украины она еще не была. Учетная ставка – это процент, под который центробанк дает кредиты коммерческим банкам. А те, исходя из этого, формируют стоимость кредитов и депозитов для клиентов. Фактически учетная ставка определяет стоимость денег в экономике.

— Абсолютное большинство стран в условиях коронакризиса снижают процентные ставки с целью стимулирования экономики, которая сильно упала и продолжает сокращаться из-за карантинных ограничений, — говорит финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив.

Расчет идет на то, что, получив более выгодные условия, бизнес пойдет за кредитами, вложит эти деньги в развитие и экономика оживет. По данным НБУ, средняя стоимость гривневого займа в банках по состоянию на 16 июня составила 11,7%. До последнего снижения учетной ставки она колебалась в районе 13-14%. А в начале года, когда ставка составляла 13,5%, кредиты выдавали и под 16%, и даже под 22%. Однако нынешним удешевлением займов воспользоваться смогут далеко не все.

— Из-за коронавируса множество людей и компаний потеряли по крайней мере часть регулярного дохода (а кто-то и весь). Некоторый бизнес просто остановился. Возобновление деятельности и доходов по мере смягчения карантина будет медленным и неравномерным. Это повышает кредитные риски и сильно сужает круг потенциальных заемщиков, — объясняет исполнительный директор Независимой Ассоциации Банков Украины Елена Коробкова.

По ее словам, кредитовать будут только самых надежных клиентов, а тех, чья платёжеспособность вызывает хоть малейшие сомнения, ждет отказ. В банках это подтверждают.

— Стоимость кредита – это еще и стоимость риска, которая сейчас слишком высока. Поэтому эффект от снижения учетной ставки почувствуют только высококлассные клиенты, например транснациональные корпорации и крупнейшие национальные холдинги с экспортным потенциалом, — говорит начальник отдела по работе с инвесторами банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

Что от этого нам с вами? Теоретически, получив кредит, крупные компании смогут расширить производство и создать новые рабочие места. Но, практически, на той же стоимости займов для населения, снижение учетной ставки повлияет не сильно. По тем же данным НБУ, кредит для физических лиц стоил 34,8% годовых по состоянию на 16.06 и 37,5% накануне снижения учетной ставки. Процент, мягко говоря, непривлекательный. И это еще средний показатель – ставка потребительских кредитов – на телефоны и холодильники – может быть в разы выше.

— Ставка по потребительским кредитам – 60-100%. От того была ли у вас учетная ставка 6% или 8%, как вы понимаете, на ставку 60% или 70% никак не влияет. И зачем их снижать, если все и так берут. Люди не понимают, какая там реальная ставка и кредитируются, — говорит Сергей Фурса из Dragon Capital.

Правда, в последнее время спрос на кредиты со стороны населения сильно упал. Падение в I квартале 2020-го было наибольшим с 2015 года, сообщают в Нацбанке. На волне коронакризиса и всеобщей паники люди сокращали расходы на товары длительного пользования и, по возможности, меняли валюту. Но снижать ставки сейчас, чтобы привлечь новых покупателей чайников, банки не будут – новые рискованные клиенты им не нужны.

— Не стоит ожидать и увеличения кредитования во время кризиса – это не естественно ни для кредиторов, ни для заемщиков, — ставит точку в разговоре о кредитах Елена Коробкова.

Параллельно с удешевлением кредитов для избранных компаний, ставки по депозитам в Украине будут снижаться для всех. Это неразрывный процесс. Если вначале года по гривневым вкладам физических лиц банки в среднем были готовы платить 15,3% годовых, то сейчас – чуть меньше 11%. В иностранной валюте ставка снизилась с 2,6% до 2,1%.

— У банков не будет стимулов к ценовой конкуренции за депозиты. К концу 2020 года значение индекса ставок по годовым депозитам в гривне достигнет 10-10,5%, а в 2021 году украинцы будут привыкать жить в условиях ставок по депозитам меньше 10% в гривне, чего не случалось раньше, — прогнозирует Михаил Демкив из ICU.

Что будет с депозитными и кредитными ставками дальше, во многом зависит от того, как Украина будет проходить коронакризис. В НБУ ожидают, что потребительские и инвестиционные настроения будут вялыми дольше, чем ожидалось еще несколько месяцев назад. А инфляция будет оставаться ниже целевого уровня в 5±1%. И одной только учетной ставкой эти проблемы не решить.

Журналистка программы Вікна-Новини Яна Брензей