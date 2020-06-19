Заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков утверждает, что пытки в полиции не несут массовый характер.

Он уточнил, что факт превышения полномочий и издевательства над людьми в районных отделениях полиции случаются чаще.

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— Я не сказал бы, что пытки имеют такой массовый характер, как нам иногда пытаются показать, — заявил Бабиков.

По его словам, в 2019 году с 285 подозреваемых сотрудников Нацполиции только девять — по статьям о пытках.

В 2020 году 262 полицейским объявлено о подозрении за последние полгода, с них тоже 9 — за пытки.

Изнасилование в Кагарлыке

Последней громким делом о пытках сотрудниками правоохранительных органов стало изнасилование в Кагарлыке 26-летней женщины, которая пришла в отделение полиции в качестве свидетеля.

Молодая девушка обратилась в больницу с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, эти пытки совершили работники местной полиции.

26 мая Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога двух работников Кагарлыкского отделение полиции.

Глава Нацполиции Игорь Клименко уволил подозреваемых из рядов правоохранительных органов и отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство, приняв решение о расформировании целого подразделения и проведение переаттестации.

Сейчас осуществляется досудебное расследование.