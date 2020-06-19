Медицинским работникам второго и третьего звена с 1 сентября 2020 года повысят заработную плату.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире ток-шоу Право на владу.
По его словам, с осень больше получать будут медики, о повышении зарплат которых “забыли при планировании так называемой реформы”.
— Мы предлагаем системное решение, чтобы с 1 сентября была повышена заработная плата всем врачам, медицинским сестрам, младшему и среднему персоналу, работающим в специализированных больницах, — сказал глава ведомства.
Также 19 июня правительство рассмотрит проект постановления о направлении дополнительно 4,5 млрд грн на поддержку больниц, которые оказались после 1 апреля на грани закрытия.
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300% зарплаты медикам будут выплачивать до тех пор, пока есть коронавирус
На период распространения Covid-19 в Украине медики, которые заняты лечением пациентов с коронавирусом, получают доплату в размере трех должностных окладов.
Соответствующий приказ Степанов подписал 1 апреля.
— Как только Covid-19 закончится, будет предложен новый механизм оплаты инфекционных больниц, которые должным быть готовы к реагированию на такие случаи, которые мы сейчас видим, — заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.