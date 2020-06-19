PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Степанов анонсировал повышение зарплат медработникам — когда и кому

Медицинским работникам второго и третьего звена с 1 сентября 2020 года повысят заработную плату.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире ток-шоу Право на владу.

По его словам, с осень больше получать будут медики, о повышении зарплат которых “забыли при планировании так называемой реформы”.

— Мы предлагаем системное решение, чтобы с 1 сентября была повышена заработная плата всем врачам, медицинским сестрам, младшему и среднему персоналу, работающим в специализированных больницах, — сказал глава ведомства.

Также 19 июня правительство рассмотрит проект постановления о направлении дополнительно 4,5 млрд грн на поддержку больниц, которые оказались после 1 апреля на грани закрытия.

Читайте: Мы должны готовить клиники – Голубовская о ситуации с Covid-19 в Украине

300% зарплаты медикам будут выплачивать до тех пор, пока есть коронавирус

На период распространения Covid-19 в Украине медики, которые заняты лечением пациентов с коронавирусом, получают доплату в размере трех должностных окладов.

Соответствующий приказ Степанов подписал 1 апреля.

— Как только Covid-19 закончится, будет предложен новый механизм оплаты инфекционных больниц, которые должным быть готовы к реагированию на такие случаи, которые мы сейчас видим, —  заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх