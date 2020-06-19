Медицинским работникам второго и третьего звена с 1 сентября 2020 года повысят заработную плату.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире ток-шоу Право на владу.

По его словам, с осень больше получать будут медики, о повышении зарплат которых “забыли при планировании так называемой реформы”.

— Мы предлагаем системное решение, чтобы с 1 сентября была повышена заработная плата всем врачам, медицинским сестрам, младшему и среднему персоналу, работающим в специализированных больницах, — сказал глава ведомства.

Также 19 июня правительство рассмотрит проект постановления о направлении дополнительно 4,5 млрд грн на поддержку больниц, которые оказались после 1 апреля на грани закрытия.

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300% зарплаты медикам будут выплачивать до тех пор, пока есть коронавирус

На период распространения Covid-19 в Украине медики, которые заняты лечением пациентов с коронавирусом, получают доплату в размере трех должностных окладов.

Соответствующий приказ Степанов подписал 1 апреля.