В Киеве обнаружили 91 новый случай коронавируса, один человек умер

По состоянию на утро 19 июня коронавирус в Киеве обнаружен еще у 91 человека. Один человек умер от осложнений Covid-19.

Общее количество заболевших возросло до 4 176. Всего умерли 96 жителей столицы.

Заболели:

49 женщин в возрасте от 20 до 92 лет;

37 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет;

четыре девочки в возрасте от 11 до 16 лет и два мальчика, которым 10 месяцев и 4 года.

Выздоровели за минувшие сутки 46 человек. Всего коронавирус победили 1 332 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе — 14, Оболонском — 13, Святошинском районе — 12 случаев и в Подольском — 11.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 19 июня за сутки Covid-19 инфицирован 921 человек, всего болеет 34 984 украинцев.

От осложнений болезни умерли 985 человек, за последние сутки — 19.

Сейчас болеет 2 570 детей и 5 877 медработников.

Полностью излечились 16 033 человека. Среди выздоровевших 3 548 медработников.

На аппаратах ИВЛ находятся 343 человека.