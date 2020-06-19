В Киеве задержали мужчину, который прятал наркотики в маске

Патрульная полиция в Киеве остановили мужчину, который хранил в медицинской маске, вероятно, наркотическое вещество.

19 июня, около 5.00, патрульные заметили двух мужчин, которые прогуливались по проспекту Академика Глушкова.

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Заметив патруль, они пытались уйти подальше от работников правоохранительных органов. Мужчины заметно нервничали, когда патрульные остановили их и решили провести проверку.

За данными патрульноъ полиции в Киеве, инспекторы обратили внимание на маску одного из мужчин. Как оказалось, мужчина ее использовал для ношения маленького пакетика с порошкообразным веществом.

Полицейские вызвали следственно-оперативную группу Голосеевского района для извлечения неизвестного вещества и предоставления правовой квалификации действий двух мужчин.

Нарколаборатории в Киеве

В начале июня 2020 года Нацполиция обнаружила нарколабораторию в Киеве, где производили около 30 кг наркотиков ежемесячно.

Во время обысков работники правоохранительных органов обнаружили 630 кг прекурсоров, которых достаточно для изготовления 200 кг метадона, и 1 кг готового наркотического средства.

В апреле правоохранители в Киеве ликвидировали мощный наркосиндикат, который занимался производством и сбытом метадона.

Было проведено около 70 обысков и изъято более 50 кг наркотиков стоимостью около $ 2 млн, около 500 л прекурсоров.