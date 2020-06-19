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Факты / Украина / Общество

В Виннице митрополит ПЦУ заразился коронавирусом

Митрополит Винницкий и Барский Симеон заразился коронавирусом. Covid-19 у него обнаружили во время планового лечения хронической болезни.

Сейчас священнослужитель проходит курс лечения под наблюдением медиков.

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— В связи с болезнью митрополита лица, имевшие с ним непосредственные контакты, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора сдали тесты на коронавирус.

В помещениях храма проведены необходимые дезинфекционные меры, — сообщили в епархии.

14 мая в Винницкой области от осложнений, вызванных Covid-19, умер 49-летний священнослужитель УПЦ МП. Новый тип коронавируса обнаружили также у его жены и троих детей.

Источник: ПЦУ

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