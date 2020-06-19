Укрзализныця возобновляет курсирование еще 50 электричек регионального филиала Юго-Западной железной дороги и Южной железной дороги.

С 23 июня будут запущены 27 пригородных поездов Юго-Западной железной дороги.

С 24 июня будут запущены 23 поезда Южной железной дороги.

Сейчас в Украине уже курсируют 533 пригородных поезда.

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Укрзализныця продолжает восстанавливать железнодорожное движение. За расписанием новых рейсов можно следить на сайтах региональных филиалов Укрзализныци.

Несмотря на возобновление движения в поездах должны соблюдаться противоэпидемические нормы.

В вагоне должны находится не более 100 человек, а стоять в салоне запрещается. Также все пассажиры обязаны носить маску. По желанию им будут измерять температуру.