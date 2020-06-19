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Факты / Украина / Политика

Заседание Верховной Рады 19 июня: онлайн-трансляция

Традиционно Верховная Рада начнет пленарное заседание в пятницу, 19 июня, с часа вопросов к правительству.

В частности, вопросы будут касаться проведения внешнего независимого оценивания 2020 и использования средств госбюджета на меры по противодействию распространению коронавируса.

Во втором чтении нардепы рассмотрят законопроект относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

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В первом чтении на рассмотрение предложен проект о внесении изменений в закон О Высшем антикоррупционном суде.

Также в первом чтении рассмотрят изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины относительно сокращения сроков рассмотрения судом дел, связанных с защитой прав детей.

Кроме того, в повестке дня Верховной Рады запланировано рассмотрение законопроектов о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно меценатской деятельности в сфере спорта.

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