20 июня коронавирус в Украине подтвержден у 35 825 человек. За сутки добавился 841 пациент.

Всего умерло 994 человека, а за сутки — девять человек. Полностью вылечились от коронавируса 16 406 пациентов — 373 за сутки.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

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Подтвержденные случаи по возрасту:

0-17 лет — 7%

18-29 лет — 11%

30-49 лет — 35%

50-69 лет — 37%

70+ лет — 9%

Больше всего придерживаются самоизоляции во Львове — 23,43%. Высокие показатели демонстрируют Ивано-Франковск — 20,57% и Ужгород — 18,43%. Также в пятерку входят Черновцы — 16,9% и Киев — 16,53%.

По состоянию на 19 июня коронавирус в Украине обнаружили у 34 984 человек.

За сутки прирост составил 921 пациент и 19 смертей. 586 человек победили коронавирус.