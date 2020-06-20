20 июня в Украине из-за непогоды 179 населенных пунктов в четырех областях остались без электричества.

Из-за сильных порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач. В результате обесточены: Черниговская область (101 населенный пункт), Киевская (49 населенных пунктов), Сумская (23 населенных пунктов), Житомирская (6 населенных пунктов).

Сейчас бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.

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20 июня погода в Украине резко ухудшилась. Практически во всех областях синоптики прогнозируют дожди.

На западе ожидаются сильные порывы ветра и ливни, температура днем будет достигать 22-24 градусов тепла.

На севере Украины будет теплее, но дожди также пройдут во всех областях. Днем столбики термометров покажут до 29 градусов тепла, ночью ожидается 17-20 градусов.

На юге синоптики прогнозируют ливни, температура днем будет достигать 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 19 градусов.

Дождей не ожидается только на востоке Украины. Там температура днем будет до 30 градусов, ночью – 17-19 градусов.