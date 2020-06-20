Черногория готова принимать украинцев с 21 июня, но с условием

С 21 июня Черногория готова принимать украинских туристов. Для въезда в страну необходимо будет показать отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, который был сделан не позднее 48 часов.

Тест должен быть сделан в аккредитованных лабораториях: Украины, Албании, Кипра, Чехии, Дании, Австрии, Германии, Израиля, Польши, Италии и других.

Решение вступает в силу в полночь 21 июня.

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Черногория, как и Украина, поделила страны на зоны – красную, желтую и зеленую.

Странам из зеленой зоны разрешен въезд без ограничений, из желтой — с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, а странам из красной зоны въезд запрещен.

Украина находится в желтой зоне.

Въезд в Черногорию запрещен для Великобритании, Франции, России, Швеции, Сербии, Беларуси и других.

3 июня Черногория объявила о завершении эпидемии и стала первой страной в Европе, которая преодолела Сovid-19.

Национальный координационный комитет Черногории не зафиксировал ни одного нового случая инфицирования за 28 дней, а все больные уже выздоровели.

Население в Черногории составляет 600 тыс. человек. За время пандемии коронавирус подтвердили у 324 человек. Всего в стране зафиксировано девять смертей.

Источник: правительство Черногории