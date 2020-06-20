В Украине к ослаблению карантина пока не готовы Киев и еще девять областей. У этих регионов высокий показатель инцидентности заболевания коронавирусом.

Превышена норма по количеству больных Covid-19 в таких регионах:

Киев — 13,95;

Винницкая область — 16,71;

Волынская область — 37,72;

Житомирская область — 16,32;

Закарпатская область — 38,77;

Ивано-Франковская область — 20,91;

Львовская область — 40,66;

Ровенская область — 41,55;

Тернопольская область — 23,12;

Черновицкая область — 44,27.

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В Закарпатской области также переполнены больничные койки, поэтому регион не соответствует сразу двум критериям.

Ослабить карантинные ограничения в регионах могут, только если будут соблюдены три критерия:

за последнюю неделю количество заболевших не должно быть более 12 на 100 тыс. населения.

50% свободных коек в больницах;

за последнюю неделю должны проверить на коронавирус более 12 человек на 100 тыс. населения.

20 июня коронавирус в Украине подтвержден у 35 825 человек. За сутки добавился 841 пациент. Больше всего новых случаев зафиксировано во Львовской области — 139 пациентов.