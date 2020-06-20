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Факты / Украина / Общество

К ослаблению карантина в Украине не готовы 10 регионов

В Украине к ослаблению карантина пока не готовы Киев и еще девять областей. У этих регионов высокий показатель инцидентности заболевания коронавирусом.

Превышена норма по количеству больных Covid-19 в таких регионах:

  • Киев — 13,95;
  • Винницкая область — 16,71;
  • Волынская область — 37,72;
  • Житомирская область — 16,32;
  • Закарпатская область — 38,77;
  • Ивано-Франковская область — 20,91;
  • Львовская область — 40,66;
  • Ровенская область — 41,55;
  • Тернопольская область — 23,12;
  • Черновицкая область — 44,27.

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В Закарпатской области также переполнены больничные койки, поэтому регион не соответствует сразу двум критериям.

Ослабить карантинные ограничения в регионах могут, только если будут соблюдены три критерия:

  • за последнюю неделю количество заболевших не должно быть более 12 на 100 тыс. населения.
  • 50% свободных коек в больницах;
  • за последнюю неделю должны проверить на коронавирус более 12 человек на 100 тыс. населения.

20 июня коронавирус в Украине подтвержден у 35 825 человек. За сутки добавился 841 пациент. Больше всего новых случаев зафиксировано во Львовской области — 139 пациентов.

Источник: Минздрав

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