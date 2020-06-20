PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Кремль назвал ситуацию вокруг Донбасса потенциально очень опасной

Кремль назвал “потенциально очень опасной” ситуацию с выполнением Минских договоренностей.

Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и добавил, что Россия обеспокоена высказываниями киевских властей о том, что соглашения необходимо корректировать.

В Кремле угрожают, что ситуация по урегулированию конфликта на Донбассе может “зайти в тупик”, если эти высказывания “приобретут форму официальных заявлений”.

Представитель Владимира Путина подчеркнул, что Россия не видит альтернатив Минским соглашениям.

— Насколько сегодня какой-то альтернативный канал для работы может быть сформулирован, сейчас не возьмется предсказывать никто, — сказал Песков.

Что хочет изменить Киев в Минских соглашениях

На встрече нормандской четверки в Париже в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский указал Путину, что Киев не может пойти на то, чтобы местные выборы на Донбассе прошли до передачи контроля над границей.

Читайте: В Госдуме хотят, чтобы Донбасс голосовал по Конституции РФ, Песков кивает на ЦИК

Со своей стороны российский лидер не воспринял аргументы Киева и настаивает на том, чтобы передача границы состоялась после выборов на Донбассе.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка