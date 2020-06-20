Кремль назвал ситуацию вокруг Донбасса потенциально очень опасной

Кремль назвал “потенциально очень опасной” ситуацию с выполнением Минских договоренностей.

Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и добавил, что Россия обеспокоена высказываниями киевских властей о том, что соглашения необходимо корректировать.

В Кремле угрожают, что ситуация по урегулированию конфликта на Донбассе может “зайти в тупик”, если эти высказывания “приобретут форму официальных заявлений”.

Представитель Владимира Путина подчеркнул, что Россия не видит альтернатив Минским соглашениям.

— Насколько сегодня какой-то альтернативный канал для работы может быть сформулирован, сейчас не возьмется предсказывать никто, — сказал Песков.

Что хочет изменить Киев в Минских соглашениях

На встрече нормандской четверки в Париже в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский указал Путину, что Киев не может пойти на то, чтобы местные выборы на Донбассе прошли до передачи контроля над границей.

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Со своей стороны российский лидер не воспринял аргументы Киева и настаивает на том, чтобы передача границы состоялась после выборов на Донбассе.