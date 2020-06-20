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Факты / Украина / Общество

На Закарпатье мест для госпитализации больных Covid-19 не хватает — ОГА

В Закарпатской области не хватает мест для госпитализации пациентов с коронавирусом. Также уже переполнены все опорные больницы первой волны.

Об этом на брифинге заявил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк.

По его словам, такая ситуация связана с резким увеличением больных коронавирусом, у которых болезнь с тяжелым течением.

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Также он отметил, что в большинстве случаев рост больных коронавирусом происходит из-за того, что не все вовремя обращаются в медучреждения.

Михаил Поляк добавил, что лечение от коронавируса длится около трех недель, поэтому возможность принимать новых пациентов крайне низкая.

Сейчас в Закарпатской области принимает больных первая волна. Также уже открыты вторая и третья волны, чтобы принять больных коронавирусом.

— За эти две недели, прошедшие с ослабления карантина, количество больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации, — сказал Поляк.

20 июня коронавирус в Украине подтвержден у 35 825 человек. За сутки добавился 841 пациент. Больше всего новых случаев зафиксировано во Львовской области — 139 пациентов.

Также высокий суточный прирост фиксируется в Закарпатской и Ровенской областях — 109 и 83 соответственно.

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